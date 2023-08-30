蘋果公司（Apple）宣布將在台灣時間9月13日凌晨1時舉辦特別活動，主題為Wonderlust（好奇心），外界預期將發表iPhone 15系列手機，其中Pro旗艦機型可能改用鈦金屬邊框，不僅重量更輕、耐用度更高，握持手感也變得更好。

活動主視覺是一個具有沙丘風化效果的蘋果標誌，顯現藍色與灰色光澤，似乎暗示新機將採用不同的金屬材質。

根據9to5Mac等國外科技網站消息，iPhone 15系列將推出4款機型，包括平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。其中iPhone 15、iPhone 15 Plus將跟上Pro機型腳步，主相機像素從1200萬升級4800萬，採用全新堆疊式感光元件，可以捕捉更多光線、提升夜拍效果。

外媒預測iPhone 15 Pro旗艦機型還有更多升級，包括螢幕邊框只有1.55公釐，為智慧型手機有史以來最薄邊框。iPhone 15 Pro Max將是蘋果首款搭載潛望式鏡頭的手機，提供最高6倍光學變焦。

9to5Mac指出，iPhone 15 Pro系列機身將採用鈦金屬，取代現有不鏽鋼設計，可減輕手機重量。自2018年iPhone Xs以來沿用的不鏽鋼金色也將退場，改以鈦金屬的自然色澤取代，可能包含全新灰色與深藍色，再加上原本的太空灰與銀色。

針對iPhone 15與iPhone 15 Plus，9to5Mac預測蘋果可能提供5種顏色選項，包括黑色、綠色、藍色、黃色及粉色。根據以往經驗，蘋果有望在新機發表後的隔年春季加入新顏色。