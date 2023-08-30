謝和弦前妻Keanna去年被爆和歌手ØZI的曖昧情，導致她大動作刪除和男友「水瓶少爺」的示愛文，被外界推測兩人可能已經分手，不過，她昨(29日)發文吐露目前的感情狀態，更驚爆自己偽單身長達三年時間，接著曬出和身旁護花使者的同框合照，立刻掀起網友熱議。

Keanna曬出與一名黑衣男子的合照，該男子不是用手機擋住容貌，就是被站在身後的她用手遮住臉龐，似乎不想讓真面目曝光，接著大方透露目前感情狀態，只見她表示：「只是低調不放閃，大家就都幫我設定成單身，於是我就這樣偽單身了三年」，更透露男友真實身分「依然是那個聲音很好聽，非常溺愛女友的水瓶少爺」，這才知道其實兩人一直以來都未分手。

對此，網友紛紛獻上祝福：「希望能一直甜蜜下去修成正果」、「要一直幸福下去」、「身高很配繼續幸福」、「這個高度差跟整體氣質才般配嘛」、「看到你幸福才是最重要的」、「充滿愛的泡泡」、「想念水瓶少爺深夜DJ的迷人嗓音」、「這個長得高一點，氣度也相對高一點」、「公開戀情，是否⋯有好事將近」、「希望你能趕快擺脫那些爛事情，繼續甜蜜幸福下去」，這篇PO文至今也吸引近1萬多人按讚。