減重者應遵循5原則(製圖/陳友齡)

減肥是不少人一輩子的志業，最怕的常常不是體重不減少，而是體重反彈的「溜溜球效應」，讓人更沮喪。健身營養師表示，減重需有正確的飲食與減重計畫，才能維持健康良好體態。此外，要遵守5種準則，包括別太關注體重變化、避免過長時間禁食等，要了解減肥需要長期抗戰，每次體重變化都會提高一個人的壓力賀爾蒙，使得減肥之路更加艱辛。

提到減肥，許多人腦中就會浮現禁食，但光靠短期節食可能會引發報復性飲食、體重出現溜溜球效應（Yo-Yo Effect）。健身營養師DGI黃威杰表示，溜溜球效應是一個常見情況，許多減重者一開始體重會快速下降，沒多久後，失去的體重馬上反彈，反覆出現而成為一個惡性循環。此效應除會減少肌肉量，還增加體脂肪，不利後續的減重且會引發代謝性疾病，同時也危害心理健康。

黃威杰建議，減重者應遵循5原則來建立正確的飲食和減重計畫，避免產生溜溜球效應：

1. 專注減少體內脂肪：不過度關注體重的變化，適度增加肌肉量。

2. 避免過長時間的禁食：規律進食能避免報復性飲食而帶來的復胖、健康風險。

3. 多吃低熱量密度的食物：糙米、地瓜、新鮮蔬菜等富含蛋白質的食物。

4. 定期訓練：每周至少進行150分鐘的運動。

5. 尋找營養師進行追蹤和諮詢。