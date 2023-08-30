證券櫃檯買賣中心與臺灣集中保管結算所資料顯示，去年境外結構型商品有高達95%連結外國股權，中國信託銀行為國內衍生性金融商品交易領導銀行，觀察近期美國企業財報表現優於預期，以及人工智慧（Artificial Intelligence, AI）創新題材帶動美國股市漲高後，因美國指標公債殖利率反彈、中國大陸經濟數據走弱與AI概念股獲利回吐而有整理趨勢，投資人傾向利用連結股權的結構型金融債券賺取較高的票面利息，或以較低價格承接具成長性的領導企業股票，中信銀行呼應金管會開放股權連結商品之實物交割規範，率國銀之先首發連結外國股權的境內結構型金融債券，每月固定提供13.3%年息，設有提前出場機制，到期採現金或實物交割方式，滿足高資產客戶理財需求，且商品風險部位由中信銀行自行管理，依市場變化進行避險。

相較於國外發行機構，中信銀行為本國銀行，在國際金融市場多變、信用危機事件頻傳的情況下，有利於投資人即時獲取發行人資訊，且過往連結股權之結構型金融債券全由外商銀行發行，風險過度集中。此外，境內結構型債券配息所得稅率分離課稅為10%，對於海外所得可能超過免稅額的高資產客戶，較有稅率優勢；惟此結構型金融債券為不保本商品，投資無法保證一定獲利，本金仍有部分或全部損失的風險。

中信銀行截至今年7月已有1513位高資產客戶，總資產達新臺幣1538億元，皆為市占第一。為提供高資產客戶多元投資選擇，中信銀行去年11月領先銀行同業開辦「私募境外基金」業務，未來可引進產品包含另類資產收益策略或參與併購事件投資等，操作彈性大，可更快掌握市場趨勢，同時透過另類投資與傳統股票債券的低相關性，分散投資風險；惟該等基金僅係由中信銀行自行找尋特定適合的客戶投資，且申購該類基金，雖可能獲利，但亦須承擔虧損之風險。此外，中信銀行也提供One Bank客製化整合方案，建置「1+2+N+N」專業團隊服務模式，包含一位第一線客戶關係經理（Relationship Manager, RM）作為客戶單一服務窗口，以及依客戶需求由法人金融RM和境外私人銀行RM共兩位服務；加上多位投資或專精於傳承與資產配置的行內理財專家，並提供多位會計師、律師等外部專家支援，全方位提供最佳解決方案。