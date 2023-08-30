和泰汽車上周四（24日）宣布TOYOTA全新輕休旅YARiS CROSS開放接單，一口氣提供享樂版、酷動版、潮玩版3個車款，預購價分別為72.5、76.5、83.5萬元，若搭配汰舊換新補助，最低67.5萬元就能擁有，時隔一個周末，在還沒有看到實車，僅官網提供簡單的規格配備資訊下，不到六天的時間已接下超過700張訂單。

YARiS CROSS搭載1.5升Dual VVT-i引擎，並以4310mm的車身大小、創造出458L超大行李廂空間，在靈活操駕之餘仍有絕佳的車室與行李廂空間；車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種選擇。據知，目前享樂版、酷動版、潮玩版3款車的接單比例分別為10%、50%、40%，以中高規格車款為主，入門的享樂版反而比例較低。

對照官網上3款車的規格，享樂版已具有17吋鋁圈、LED Bi-Beam頭燈、LED光條式尾燈、皮質座椅、後座椅背傾角可調、上下可調式行李廂底板、雙環式儀錶板附4.2吋全彩MID、Drive+ Link 9吋觸控式主機、Apple CarPlay/Android Auto、Push Start引擎啟閉系統、EPB電子駐車煞車系統、Auto Hold自動定車煞車系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統、PCS預警式防護系統、車道行駛輔助系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統、6 SRS氣囊。

酷動版除了17吋鋁圈升級為17吋雙色切削鋁圈，再加上電動收折後視鏡、後座出風口、Smart Entry車門啟閉系統、倒車輔助雷達」軟皮內裝材質（儀錶台/中央扶手）；頂規的潮玩版再增加包括LED前霧燈、前後銀色擾流底板、銀色車側飾條、車頂架、足踢感應式電動尾門、豪華皮質座椅（前座椅附藍色縫線）、7吋全彩數位式儀錶板、恆溫空調、BSM盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、後座中央扶手。