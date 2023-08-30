天后李玟上月離世消息曝光後，震驚演藝圈，也讓外界相當不捨；然而，藝人利菁昨（29）日邀請話題女王嚴淑明開直播，過程中利菁透露自己與李玟是多年的朋友，與甄妮私下感情不錯；此外，她表示，有一位與三人都有關聯的髮型師更是李玟30年的閨密，該髮型師曾向她提到，李玟在離世兩天前曾傳音檔給自己。

利菁昨（29）日在臉書直播中公開，李玟生前給閨密髮型師的音檔「謝謝你，腿走路有進步，現在就是左腿八成都是麻痺的，所以這過程要再熬一下，還在努力當中，希望你一切都好，非常非常想你喔，謝謝你的訊息」。

然而，從中可知李玟是回應髮型師關心她的訊息，而髮型師在聽到音檔後認為，李玟當時聊天的狀態完全不可能輕生，如今會選擇公開這段音檔是希望大家可以記得李玟很甜的一面。

此外，利菁再爆料，李玟曾因感情問題，請髮型師閨密帶她去見一位仙姑，且總共見了兩次，其中一次李玟的老公Bruce也有去，利菁透露，仙姑有被託夢「仙姑說了三件事情，第一件事情就是我沒有輕生，第二件事情就是不要再消費我（李玟）跟Bruce，第三件事情是說不要拜我素的菜」，嚴淑明接著問：「其實這個意思是代表，其實跟Bruce沒有關係？」利菁則說：「我不知道」。

影片嵌入自嚴淑明臉書，若遭移除請見諒（約2:10:41起；音檔約2:27:00）

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