超商食品不斷推陳出新，一名網友好奇詢問，7-ELEVEn已經有很多種義大利麵的商品了，但近期許多新品仍是義大利麵，只是口味上略有不同，讓他很好奇，難道台灣人就這麼愛吃義大利麵？引起網友狂讚。事實上7-ELEVEn義大利麵每年熱銷2000萬份、平均每2秒就有1人買。

一名網友在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》上分享，上周五去7-ELEVEn買午餐發現又出了新口味的義大利麵，最後他選了青醬蝦子的義大利麵，品嘗後發現超商的微波義大利麵出乎意料的好吃，青醬不會太鹹，蝦子已經剝好殼很好吃。

原PO表示，本來超商就已經有很多口味的義大利麵，但近期推出的新品有很多竟都還是義大利麵，只是口味上有所不同而已，讓他很好奇，難道台灣人就這麼愛吃義大利麵？讓7-ELEVEn可以拚命出新口味？

貼文引起網友討論，不少人大讚，超商的義大利麵真的好吃，份量及口味不輸外面200元的義大利麵。「你不知道超商食物賣最好的就是義大利麵跟御飯糰嗎？當然要一直出新口味」、「其實超商義大利麵蠻好吃的，不輸外面1、200元的」、「只希望松露烤雞義大利麵不要下架就好，真的很好吃」。

根據經濟部統計，即食餐食年產值突破290億元、且已連續10年創下新高。7-ELEVEn表示，義大利麵近5年來已是7-ELEVEn麵食結構中成長幅度最大的商品，每年熱銷超過2000萬份、平均每2秒就有1人購買。