今年AI應用大爆發，輝達（Nvidia）占居主導地位，金融時報專欄作家尹允（June Yoon）撰文稱，台積電生產輝達所有的晶片，如此一來使台灣成為輝達最關鍵的弱點。

文章指出，輝達晶片供應嚴重依賴台積電，由於台積電是從汽車到智慧手機等許多產業客戶的唯一先進晶片製造商，因此結構性供應限制難以避免。

文章提到，輝達最高端的H100處理器在二手市場以極高溢價出售，顯示短缺情況已經出現，至於解決晶片短缺的問題，則比起其他行業的短缺更複雜。而輝達嚴重依賴台積電，不僅是因為台積電能夠生產先進的4奈米晶片，關鍵在於晶片製造的最後封裝階段。

值得一提的是，台積電在先進晶片封裝上握有範圍廣泛的專利，其能使用高密度封裝技術組裝晶片，亦即為了高效運算，晶片以3D方式堆疊，用於龐大數據處理的晶片，像是AI需要此種先進封裝技術，但該產能卻是高度限制。

文章說，這整個晶片生態系，從製造到封裝都圍繞著台積電在台灣設立，因此難以將製造移出台灣，這也使得地緣政治風險不容輕忽，相關因素使投資人在預測輝達股價走勢時，得考量其對台灣的曝險程度。