核廢料存放一直是所有核能發電國家長久以來的問題，日本福島在今年8月24日經IAEA（International Atomic Energy Agency，國際原子能總署）審核後，將福島第一核電廠含有放射性氚「ALPS（Advanced Liquid Processing System，多核種除去設備）處理水」分批排放至太平洋，預計將持續至少30年。

除了中國下達日本海產禁令，周遭不少國家也出現反彈聲浪，不只民眾擔憂海產受到核廢水污染，台灣民眾也爆發搶鹽風潮，對此台鹽也緊急出面說明，呼籲大家不要人云亦云。

架上鹽巴被一掃而空！消費者傻眼：上次的衛生紙用完了嗎？

有網友昨（27）日下午在臉書《我愛全聯－好物老實說》社團發文，並曬出台鹽販售高級碘鹽遭到消費者搶購一空的畫面，無奈表示「台灣人你們可以不要再搶鹽巴了，好嗎？放廚房會潮濕不是會硬掉？」

該則貼文也引來不少網友留言，「我比較好奇的是...搶鹽巴的人真的每天都在煮飯嗎？」、「我有在煮飯的人...一包鹽一年根本用不完...到底幹嘛要囤貨...是要帶進棺材嗎？」、「又來了！上次囤蛋，這次囤鹽！」、「就給他們囤，我想看到時候消耗鹽巴又要變出什麼料理」、「台灣人就是改不了這個一窩蜂的習慣！是準備吃鹽長大嗎？！」、「我以為對岸才這樣搶...」、「上次搶的衛生紙用完了嗎？」、「一包鹽可以用超久，到底有什麼好囤的」。

還有人表示遇到不少消費者來搶鹽巴，「是日本要放核廢水所以才搶，我問過搶鹽巴的客人，超商店員路過」、「前天去全聯，看到有人拿十包，當時以為是普渡用，是想給好兄弟鹹爆喲？」、「要不是家裡的量今天用完，我還真的不知道缺鹽嚴重」、「我是去買糖，看到鹽架空空的，有點傻眼」。

「搶鹽之亂」一週爆發逾2萬筆聲量！台鹽出面說明：切勿人云亦云、製造不必要恐慌

究竟搶鹽之亂在網路上討論有多熱烈？從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「搶鹽之亂」聲量趨勢，可以發現8月27日因日本宣布排放核廢水，導致全台各地超市、超商爆發搶鹽之亂，對此台鹽也緊急發聲明，強調通霄精鹽廠產能足以供應全台民眾食用所需，切勿人云亦云囤鹽、製造不必要恐慌，網路聲量來到12,046筆高峰。

東海大學應用物理系解密！「1天吃444公斤福島氚鹽」才會過量

東海大學應用物理系針對海水製成鹽巴疑慮說明，福島核電廠排放含有放射性氚「ALPS處理水」到太平洋，由於氚是氫的同位素，所以氚是取代氫存在於水分子中，從海水製成鹽巴要將水分（H2O）及氯化鈉（NaCl）以外雜質去除，基本上鹽巴裡沒有水，也就沒有氚了。

但小編說明事實上還是有氚存在可能，台灣規定「高級食鹽」含水量低於0.5%、「普通級食鹽」含水量則須低於0.3%，因海水中的鹽含量約為3.5%，假設直接把「福島核電廠經ALPS處理後排出的水再以100倍海水稀釋」，並拿來製成普通級食鹽，1公升排出的水大約會得到35克的鹽，裡面最多有3％、1公克的水，排出水的輻射劑量為1500Bq/L，所以1公升排出的水做出來的食鹽約有1.5Bq輻射劑量。

簡單來說，1公斤「福島氚鹽」殘餘水量是30克（0.03公升），1公斤鹽輻射劑量是45Bq（1,500X0.03=45Bq），WHO對水中氚規範為10,000Bq/L，每天要喝2公升水，所以上限是每天20,000Bq，換算下來「每天要吃444公斤直接拿福島核電廠排出的水做成的鹽巴」才有可能超出WHO規範。

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