基隆市一名楊姓女子2021年於網絡賣場下單訂購4枚戒指，賣場經營負責人王姓男子誤信對方有購買之意，並依將商品寄至下單地址。楊女並未依約取貨付款，經王男訊息聯繫後，楊女又請王男再重新寄出；未料楊女第二次卻照舊未依約取貨，導致王男損失264元運費。基隆地院經審理，楊女最終依「詐術致人損害財產罪」遭起訴，事後雙方達成和解，日前基隆地院則判決不受理。針對楊女「2度棄單」罕見遭起訴一事，律師簡大為揭開這一關鍵原因，並表示「被告讓檢察官暴怒了！」

「等等，才264元欸？難道以後棄單，真的會被告嗎？」律師簡大為針對此案，並於臉書發文表態，「最近有則新聞，有個人網購四枚戒指，然後來回棄了兩次單，造成264元的運費損失，就被起訴間接毀損罪了。」

簡大為進一步指出，「說實在，這種案例比日本製造的壓縮機還稀少。畢竟棄單，也就是主張鑑賞期，是消保法明定的權利，如果動不動就毀損罪，恐怕沒人敢再網購。」

簡大為也強調，因此除非買家實在過於誇張，以至於檢察官認為買家棄標，完全是為了弄賣家，「例如之前有一個用3個分身帳號棄標59次的白目，才會真的被起訴。」

簡大為表示，針對楊女二次棄單案例，並造成賣家264元運費損失，這怎麼看也還是那種絕對不會起訴的案件。因此，他嚴重懷疑，這其中必定是這個被告（楊女）做了什麼白爛事，才讓檢察官直接爆氣。果不其然，簡大為網上一搜查出了內幕，「 111年度偵緝字第845號 」這是檢察官起訴的案號；那個「 緝 」字，不是代表棄單，而是被告不來開庭被通緝。

簡大為也更深提出看法，並指檢察官至少找傳喚楊女2次以上，也通常不僅兩次，但楊女卻不肯配合開庭，這才導致檢察官直接暴怒通緝，並間接影響檢察官針對此事的看法。

簡大為最後提醒民眾，「所以這個故事告訴我們，棄單雖然不會死全家，但珍惜生命，乖乖開庭。」