藝人Lulu（黃路梓茵）日前和好友到北海道度假，沒想到卻衰事連連，不但帶錯護照臨時改機票花了15萬元，抵達當地後卻遭海關質疑攜帶非法物品，一群人遭扣留9小時，最後才發現是2種物品遭致懷疑，Lulu也將此事拍成影片提醒大家，竟有網友回嗆沒在檢討，Lulu的經紀人也跳出來回應了。

Lulu赴北海道旅遊衰事不斷，到桃園機場才發現帶成舊護照，百般無奈之下只好退票改買其他航空公司機票，光是退票就要先噴15萬元，還不包含新買的機票錢，讓一行人超級傻眼。原以為可以順利通過海關，沒想到行李被日本緝毒犬嗅出不對勁，一行人被帶入小房間扣留訊問，到晚間11點多才全部被釋放，她透露其中一位好友的行李中，因為有一些過敏藥、維他命、減肥藥以及中藥粉，被海關一一嚴格審問用法及服用時間，另外一人則是因為帶了精油及聖木，懷疑其中含有有毒物質，全被扣留化驗。

lulu一行人被困在機場9小時。(影片來源/Lulu黃路梓茵 YT)

Lulu也藉影片提醒大家，若有攜帶藥物，最好帶著處方籤，以及儘量保留完整包裝，「不要另外分裝進夾鏈袋，標示不清的藥物容易會有問題，無法知道成分的液體，例如精油，也儘量別帶。」

影片引起熱烈討論，就有網友嗆聲：「還怪人家找碴，不檢討自己，一群人不正經，旅遊就旅遊，搞得跟去販毒一樣，說什麼盯上你，連自己為什麼被懷疑也不知道，也不檢討，沒被遣返或是抓起來慢慢查都已經是客氣了，經紀人耶，也太落漆了 ，14:30很明顯，任誰都無法目視辨認是不是違禁藥品阿」。

對此，經紀人也不忍反擊，「針對你的留言，我想告訴你：我們這不就是檢討了所以也附上溫馨提醒了嗎？請問你知道緝毒犬聞到以爲後應該有什麼反應嗎？如果你知道，你就不會說『為什麼被懷疑也不知道』這種話了。我告訴你，海關就是什麼都沒查到，我們才能安穩地踏出新千歲機場，我們也就是沒有攜帶任何違禁品，才敢這樣發布影片和分享經歷。同時請你注意你的用詞，『搞得跟去販毒一樣』這句話非常嚴重，如果有需要，公司將會對此進行相對應的法律行動，以維護清白」。

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