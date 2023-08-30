年僅25歲的女演員王淨，以《返校》拿下第22屆台北電影獎影后，不論是電影《鬥魚》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》，還是《比悲傷更悲傷的故事：影集版》、《人選之人——造浪者》，詮釋不同角色的演技讓人印象深刻，近期與男友曹佑寧隔空傳情也引發粉絲關注。

不過昨（28）日下午王淨突然在IG限時動態發文，澄清自己並非是靠資源和人脈拿到角色，對於外界惡意揣測忍無可忍，怒斥造謠者「麻煩你們再忍忍」，引發外界關注。

▲王淨位居網路溫度計的新生代女星網路口碑排行榜第5名。

王淨成近半年當紅話題寵兒！《人選之人》、《鬼家人》、曹佑寧成關注焦點

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「王淨」近半年聲量趨勢，可以發現王淨是當紅話題寵兒，半年內在網路上創造逾28,225筆討論聲量，其中4月27日王淨在Netflix影集《人選之人——造浪者》飾演張亞靜，在上映前夕於臉書、IG、PTT引發熱烈討論，網路聲量累積929筆；7月13日王淨出演電影《我和鬼變成家人的那件事》確定登上Netflix平台，在網路上也造成逾924筆討論。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「王淨」近半年探索概念，也可以看到王淨除了《人選之人——造浪者》、《關於我和鬼變成家人的那件事》受到熱烈好評，王淨與曹佑寧小倆口的戀情也受到高度關注。

王淨IG限時動態突曝媽媽職業！駁斥靠人脈、資源：麻煩你們再忍忍

王淨時常在IG上分享生活日常，有時候也會與男友曹佑寧隔空放閃，但昨日她突然在IG限時動態上表示「有些謠言就是沒有來由的惡劣。『資源好、人脈廣』這六個字就可以抹煞掉七年的一切嗎？」王淨分享自己也是從拿到企劃案、見導演、試鏡到最後決定是否拿到角色戲份，和所有演員都一樣，「我也有很多很多沒有試鏡上的角色，也有很多想要挑戰卻沒有得到的劇本。所以，我就問，何謂資源，何謂人脈？」

王淨也無奈指出自己聽到的不負責任、荒唐至極的言論，包含謠傳自己的媽媽是電視台主管，透過家裡關係拿到工作等等，不過她也澄清媽媽從事醫療業，若不是因為自己，家裡的人也不會看電視，「我沒有要否認我是個很幸運的人，這一路上有很多愛我的人、導演、恩師陪伴在我旁邊。但是我絕非透過任何人、或是任何關係得到任何一個工作」。

王淨坦言不曉得惡意揣測從何而來，「如果是因為我戲演太多的話，那搜哩，之後還會更多，因為我才25歲，距離我要息影真的還要好幾年，所以麻煩你們再忍忍」，她也明白身為藝人會被大眾放大檢視，不過無法忍受荒謬、流傳太久的言論，「我知道會有很多愛我的人跟我說：『不要在意』、『不要想太多』一如既往的。但是，憑什麼？」王淨的發言也引來不少討論。

對此女星李沐也發聲力挺好友，「不可能說這世界上有人的工作是專門揶揄別人認真工作的成果」，事件在Dcard上發酵後，也有不少網友表示，「她真的有被酸民氣到...不然她真的很少把這種事情攤開在IG上面講」、「有王淨的戲我就看！這樣的百變少女哪裡找阿」、「如果看過她演瀑布就知道多精湛，酸民用鍵盤就可以抹滅別人的努力」、「歌聲沒聽過不評論，但她的演技好得沒話說吧」，也有網友說明，「就算真的有資源有人脈也要實力夠好、夠有商業價值才留得下來吧？」、「我覺得一方面是新生代女演員斷層真的太大，導致資源都會向部分人傾斜，最後就會變成怎麼都是這群人在演」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2023年03月01日至2023年08月28日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『王淨』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。