全球每年都會製造數量可觀的廢棄物，各大企業、品牌如何發揮創意，惜食、愛物循環再利用？

點石成金的創意！

全球每年都會製造數量可觀的廢棄物，根據環保署統計，2021年全台一般廢棄物總量正式突破千萬噸，垃圾量持續增加！尤其是手機、筆電等電子類廢棄物，是全球增長最快、回收率極低的項目，英國皇家鑄幣局（The Royal Mint）將興建一座專門從電子廢棄物提煉黃金的廠房，預計該廠於2023年開始營運，未來每年可產出數百公斤黃金。

2005年起全國垃圾強制分類，這些塑膠、寶特瓶、玻璃等看似毫無利用價值的廢棄物，只要再經過技術處理，就蘊藏無限生機及商機。越來越多企業透過各種共創模式，利用創新的製程，賦予廢棄物「新生命」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出近三年網友熱議的十大「惜食愛物循環再利用」案例，一起來看各大企業、品牌如何發揮創意？

No.1 寶特瓶回收再製

寶特瓶可分為瓶蓋、瓶身以及附著於瓶身的包裝封膜三大構造，經妥善分解回收處理的寶特瓶，不只可被再製成塑膠包材，還可進到「抽紗」程序被抽成一絲絲細線，再經紡織成為環保布料，便能進一步加工製成衣服、收納包、手提袋等。像是統一超商首創攜手社福團體、社會企業跨界合作的全新永續循環經濟模式，將7-ELEVEN門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材，經過技術製成再生布料，開發出充滿愛與環保的「永續商品」。

另外，還有其他企業使用回收寶特瓶再製成鍵盤、鞋子等，網友說：「看來只能用（寶特瓶製）鍵盤環保了」、「寶特瓶做成一雙鞋子，就這樣做出世界第一雙由海洋廢棄塑膠製成的鞋子」。

No.2 珍惜食物、即期品變動物凍乾

台灣每年丟棄近3百萬公噸的食物，足足可以讓全台灣20多萬家中低收入戶吃20年，如何推動惜食、用創新作法減少剩食產生，更是目前企業及公益團體的努力目標。例如7-ELEVEN推廣永續惜食，首次結合門市、社會企業、公益團體，將「i珍食」時段指定的蔬果沙拉，透過指定門市保鮮接力，由社會企業全球社會創新公司及其協力的庇護工場合作，再製成毛孩凍乾（動物可食用的冷凍乾燥生食餐），並發起愛心認捐，將捐贈給台灣動物緊急救援小組（ARTT）、台灣動物輔助治療專業發展協會。「惜食是種美德，更是環保永續的重要觀念」、「i珍食以65折的價格把當日即期品帶回家，不但價格更便宜，同時還能珍惜食物」。

No.3 廚餘變肥料、飼料

根據環保署統計，台灣平均每人一年浪費的廚餘大概是96公斤，全台累計大概浪費220萬公噸的廚餘回收量，換算下來廚餘桶可以堆出5萬座台北101。一般家庭使用小型廚餘機產出的生物肥料，可用在土壤的施肥，大型廚餘機產出乾性飼料，就適合畜牧養殖業。有教授也研發出了以酵素取代微生物的堆肥技術，將處理有機廢棄物變成堆肥的時間，不僅大幅提高生產效率，還解決了過去傳統廚餘堆肥的臭味問題。「運用廚餘製成的有機質肥料，透過堆肥化的方式處理，再回歸環境中使用，實現資源循環再利用的理念」、「將處理後的廚餘作為肥料回饋本地小農，再引進農作物提供酒店餐廳」。

No.4 紙圖書館

長期關注孩童教育，正隆自2014年起結合造紙核心職能，使用100%回收紙於偏鄉學校打造永續紙材圖書館，迄今累計25座。2022年，踏出跨界合作的重要一步，攜手統一超商好鄰居文教基金會，運用7-ELEVEN提供的回收紙及企業資源，共同打造兩座深山「好鄰居」紙圖書館，擴大閱讀的影響力。圖書館裡頭包括紙桌椅、紙陳列架等設備，皆以100％永續紙材回收打造。「原來全台有這麼多座紙圖書館」、「紙圖書館種下永續循環種子，推廣紙愛閱讀、讓夢飛翔」。

No.5 廢棄電子產品提煉黃金

電子廢棄物中含有很多「含金量」高的電子垃圾，有科技廠就研發出無毒綠色「煉金術」自電子廢棄物中提煉出貴金屬重複利用，或是從回收廠購入拆解完後的印刷電路板、主機板等，煉出黃金後再賣給銀樓。環保署也結合便利商店、量販店及回收處理業廣設回收站，鼓勵民眾將家裡用不到的手機回收，除了供應電子材料廠商再次利用外，也能成為身上配戴的首飾。「聽說收集好幾噸的電子零件，可以提煉黃金～廢棄的回收價格就很低」、「手機一堆合金、黃金這些拆開都是寶，融出來從鑄又是新手機外殼」。

No.6 再生衛生紙

衛生紙依原料可分為「原生紙漿」與「回收紙漿」，原生紙漿衛生紙多採天然林木、甘蔗以及稻草製成，需要不斷砍新的樹，對環境的衝擊大。而回收紙漿衛生紙的原料源自於影印紙、書寫紙等回收廢紙，可減少樹木砍伐。因此，挑選環保衛生紙除了優先選購回收紙漿的衛生紙，還要注意是否為100%再生紙漿製成，認明「環保標章」，不僅可以做環保，還能支持環境友善的廠商。「不砍樹只種樹的再生衛生紙公司，所有衛生紙都是100%再生紙漿，有環保標章與SGS認證，也能沖到馬桶中」、「要買會幫忙種樹的再生衛生紙」。

No.7 廢棄漁網循環眼鏡

台灣四面環海，而根據2020年台灣海洋保育署的統計，海底廢棄物共清回41噸，其中，廢棄漁網就佔了近9成。政府、民間企業開始正視廢棄漁網的問題，以及它們對海洋生態及海洋生物所造成的傷害。就有品牌委託廢棄物處理工廠向漁民收購廢棄的漁網，藉由付費的回收，讓通常用完就丟入海裡的漁網，有機會被打撈起來，再以廢棄漁網為替代原料，經過揀選、清洗、裁切、熔融等程序變成眼鏡。「帶著海廢變身的太陽眼鏡，享受最舒服的陽光沙灘美景」、「現在連眼鏡都可以成為你為環境出一份力的新選擇」。

No.8 塑膠袋變獨特包款

Greenpeace 綠色和平指出，台灣一年至少用掉 152 億個塑膠袋，每人每年平均用掉了超過600個。塑膠袋因為輕薄，回收價格低、效益不足，需要保持乾淨才能增加進入回收處理的機會，因此多數回收廠商不收塑膠袋。改用環保袋、少用塑膠袋是解決之道。另外，塑膠袋還可經由編織、拼貼、繪圖或其他特殊技術變成特殊的包款，不僅讓塑膠袋的外觀變得與眾不同，還有效地減少了塑膠浪費。「盡量不使用塑膠袋，一起為地球減少垃圾」、「隨手丟掉的塑膠袋，能變成台幣7千元的名牌包」。

No.9 咖啡渣變衣服

咖啡是全球第二大飲品，有99.8%的咖啡渣都遭丟棄，但其實咖啡渣本身的孔洞特性，具有「異味控制」、「速乾」及「紫外線防護」等優異性能，利用咖啡渣作爲紗線的原料，轉化為衣物是一個創意而環保的做法。「這麼特別鞋子，居然是用咖啡渣為材料做的！有超多顏色可以選，搭配衣服也很好看！」「咖啡渣變成很有用的東西，可以放在鞋子/衣服的fiber，然後你的鞋子/衣服可以殺菌也會讓鞋子不會臭」。

No.10 廢食用油變生質柴油

餐館、家庭廚房和其他食品加工廠會製造廢食用油，透過適當的處理，可以轉化成生質柴油，成為一種來自可再生資源的清潔能源。生質柴油可以替代傳統柴油，應用範圍包括柴油引擎的車輛、發電機組以及工業用途。不僅有助於減少碳排放，也降低了對有限的化石燃料的依賴，進一步推動環保和可持續能源發展。「食用油轉製成生質柴油、環保肥皂、飼料添加物、硬酯酸鹽等產品，避免廢食用油採焚化處理」、「廢食用油也要好好回收，守護環境品質」。

此外，不少企業基於要傳達給消費者他們永續發展目標的信念，會特別建立品牌的社群專頁，在上面討論永續發展的作為，與宣傳產品為主的粉絲專頁做出區隔，讓消費者可以專門接收一些娛樂性或有用的永續資訊，《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出近一年5大企業經營的「永續粉專」，一起來看見企業落實永續的策略！

超商零售業-統一超商

統一超商的永續願景為永續地、共好社會、幸福企業，以「地球永續 你我日常」從超商本業持續創新，讓消費者透過在地7-ELEVEN門市，以更簡易、便利的方式實踐永續生活與綠色消費。官方 FB、IG 「7-ELEVEN 把愛找回來」於2021 年由公益社群轉型成為 ESG 永續社群，除了揭露企業永續資訊外，更期許能提升大眾對永續教育的認知及行動。

不僅提供多元的O2O多元公益勸募管道，深化與社福、社企的合作外，同時作為在地零售通路之一，於淨零轉型路上推展「減碳」、「減塑」及「惜食」永續行動，帶動民眾轉向低碳綠生活。

汽車業-和泰汽車

和泰汽車粉絲專頁「和泰集團 ESG • 與美好台灣同行」結合本業資源積極投入ESG，整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，像是透過「TOYOTA一車一樹計畫」守護山林海岸線，目前已突破70萬棵種植；2021年和泰運用HINO3.49噸底盤，打造全台首部野生動物行動醫療車，捐贈給野灣野生動物保育協會，讓更多台灣珍貴的野生動物回到山林。以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求、發揮公益影響力。

電信業-台灣大哥大

台灣大哥大粉絲專頁為「台灣大哥大 Open Possible」，台灣大在2023遠見ESG企業永續獎中，蟬聯獲頒最高榮耀「年度榮譽榜」，是電信業唯一企業獲此殊榮。台灣大表示，從科技核心職能發展，以「用科技擁抱愛」作為公益推動及教育推廣的核心精神，推動「Coding Fun偏鄉玩程式」、「數位苗圃」及「Bilingual Online百齡果在線」、「科技大神培育實習」等計畫。對內，視員工為永續成長的夥伴，發展多方位培育員工「學力」的方案；對外方面，為偏鄉及弱勢家庭提升科技競爭力。

金融業-富邦金控

富邦金控粉絲專頁為「富邦 FUBON」，富邦金自2015 年底啟動「永續經營 ESG 願景工程」，發揮富邦在金融與非金融面的影響力，像是2021 年發起「Run For GreenTM 奔向綠色」ESG 倡議計劃，攜手富邦長期贊助之四大馬拉松與各縣市政府，推動植樹減碳及生態復育，截至 2022 年 10 月，富邦金控已種下 7.3 萬棵樹，積極為台灣海岸造林、守護綠色邊防及海岸生物多樣性，以正向力量發揮企業當責，力求環境共好，成就永續可能。

房仲業-社區一家

信義房屋自2004年每年投入2000萬執行社區一家「全民社造行動計畫」，今年已邁入第19年，推動至今投入逾4億元，協助3000多個社區圓夢，全台鄉鎮市區提案涵蓋率達100%。為單一民間企業支持時間最長、投入金額最多的社區營造計畫，希望鼓勵更多地方創生團隊發展，讓台灣不再有偏鄉，每個角落都能永續發展。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月18日至2023年08月17日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『惜食愛物循環再利用、永續粉專』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。