流量女神楊冪外型甜美、身材火辣，過去因古裝劇《扶搖》在大陸創下20億的點閱數字。或許是因為擔心范冰冰事件重現，昨(29日)大陸媒體報導，楊冪穿著白襯衫參加中廣聯合座談會，席上她強調，身為演員要抵制天價片酬、陰陽合約，「堂堂正正做人，清清白白做事」，為藝人立下好典範。

36歲楊冪先前以《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等作品竄紅，與黃聖依、王珞丹和劉亦菲封為大陸新「四小花旦」。據《封面新聞》報導，昨她與王一博等人受邀參加職業道德建設座談會​，楊冪表示，擔任演員必須「自覺抵制天價片酬、陰陽合同、偷逃稅」。

楊冪昨出席座談會。（圖／翻攝自南都娛樂微博）

楊冪進一步說，她在拍戲過程中，常反問自己如何能將角色塑造的立體，「我堅信只有堅持深入生活、紮根人民，把人民滿意不滿意作為檢驗藝術的最高標準，才可以演繹出人民喜歡的好角色」，將觀眾的喜好放在至上，嚴格要求自己，才能在演技上精益求精。

2018年范冰冰因陰陽合約事件落馬，最後發了道歉信，並繳交罰金40億才免除牢獄之災，有此前車之鑑，使楊冪這回的公開宣示引來更多矚目，網友紛紛留言說：「支持正能量演員」、「A級納稅人就是有資格說這話」、「至少她敢說這句話，好佩服她」、「楊冪作為廣電常務理事發表講話，傳遞正能量。多次零片酬出演影視作品，身體力行」、「說人家說場面話，可是有些人場面話都不敢說」。