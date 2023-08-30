義大利古羅馬競技場附近老鼠猖獗，引各界關注，也點燃國內市政衝突。義國文化部長桑朱利亞諾認為觀光景點有這樣的狀況十分可恥，其他官員則說老鼠問題是大城市無可避免的。

羅馬市政府日前說，羅馬市約有700萬隻老鼠，城市居民與老鼠數量比例約1比2.5，將會清理羅馬競技場周遭綠地、老鼠出沒的排水溝，並設置捕鼠陷阱解決問題。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）28日報導，鼠輩橫行除影響當地居民日常生活衛生外，連羅馬熱門觀光景點也遭受波及。一名遊客拍下老鼠在羅馬競技場（Colosseo）遊蕩的畫面，影片在網路上流傳，甚至引起英國廣播公司（BBC）關注報導。

「今日羅馬」（Roma Today）報導，老鼠事件引發義大利市政衝突，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）批評此現象十分可恥，並表示已經致電羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri），全力想辦法解決鼠患問題。28日起羅馬也展開一系列滅鼠行動。

報導指出，由於桑朱利亞諾對一次性清潔不滿意，因此計畫召開會議，並強調，「我們準備投資並負責原本屬於羅馬市政府的這一區域，透過植栽、多次清潔，整頓這個地方，因羅馬競技場是代表義大利的文化指標」。

重大活動、體育、旅遊和時尚事務委員奧諾拉托（Alessandro Onorato）則表示，疫後觀光復甦，羅馬旅遊業今年是創紀錄的一年，毋庸置疑，從紐約到倫敦，從巴黎到米蘭，老鼠的問題始終困擾著大城市。

奧諾拉托說，如果能為羅馬爭取分配足夠的資源來改善清潔和衛生，也許更正確、更有建設性，「遊客提出批評可以理解，但文化部長的評論就不是很能理解了」。

羅馬市政會議的環境事務局長艾芳西（Sabrina Alfonsi）說，老鼠問題不會只出現在羅馬競技場，許多地方都無可避免，有大型下水道和污水處理系統的城市也面臨此狀況，「初步調查，老鼠出沒可能與羅馬競技場考古公園（Parco Archeologico del Colosseo）整修工程有關」。