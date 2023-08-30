今天是中元節，民俗專家楊登嵙列出普渡11個注意事項，提醒民眾應於未時及申時（下午1點至3點及下午3點至5點）祭拜、不可在室內進行；整箱的餅乾或飲料都要拆開，不可搶供品且供品上都要插一炷香；另外祭拜前先替好兄弟準備清水及毛巾；祭拜時服裝要端莊，避免穿深色衣物，恐遭陰晦之氣；沖煞者要迴避普渡；祭拜時切忌放鞭炮、講名字或亂說話。

1、宜午後祭拜

由於午時前陽氣較重，孤魂野鬼無法出來，因此普渡祭拜好兄弟，宜從下午1點過後到傍晚下午5點之間祭拜。

2、在戶外拜

普渡拜拜要在戶外進行，不可在室內，以免讓好兄弟進到家裡。許多住家及公司行號都在大樓裡，一定要在樓下門外拜拜，在陽台也不宜。

3、供品插柱香

每一道祭拜好兄弟的供品，都需要插一炷香，引導好兄弟前來享用。

4、整箱拆開來

若是拜整箱的飲料或餅乾，必須拆開，以免有些好兄弟整箱抱走或搶成一團。

5、放清水毛巾

祭拜前記得放盆清水及毛巾，讓前來享用的好兄弟洗臉、擦嘴。

6、沖煞要迴避

當天或當日時辰沖煞的人不宜參加普渡，以免被好兄弟的磁場所干擾。

7、服裝要端莊

祭拜時服裝宜端莊，勿著內衣褲或赤身露背祭拜，盡量穿鮮豔明亮的衣服，保持整潔，不要穿深色、暗色的衣服，以免招來陰晦之氣。

8、不可燃鞭炮

不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

9、不可說姓名

一般祭拜神明時要說出姓名及住址，但祭拜好兄弟千萬不能說，必要時可叫綽號，避免好兄弟找上門。

10、不可亂說話

普渡過程要懷著慎終追遠、尊敬鬼神的心，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌；不可說「鬼」，要稱「好兄弟」。

11、不可搶供品

普渡時法師會將糖果、餅乾等供品向上拋出給好兄弟搶食，供品若還沒落地切勿搶拿，否則就是跟好兄弟搶，會帶來衰運或病痛。

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