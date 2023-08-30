●美國公債殖利率急跌，以及在與谷歌（Google）擴大AI應用合作的利多消息帶動下，輝達（Nvidia）周二股價收漲4.16%，報487.84美元，再度改寫收盤歷史新高，市值首次達到1.2兆美元。

輝達執行長黃仁勳周二出席Alphabet的2023年「Google Cloud Next」年度盛事，並宣布兩家公司達成新協議，雙方將加強在AI領域的合作，谷歌雲端平台（Google Cloud Platform）客戶將獲得輝達H100 GPU支援的技術以滿足對大型自然語言模型運算的需求。Google Cloud也將是首批使用輝達次世代「DGX GH200」AI超級電腦的雲端平台。

今年以來，輝達股價已經上漲234%，在標普500指數成分股中表現最出色；其次是臉書母公司Meta今年以來上漲148%。在上周三盤後發布意外強勁的財報與財測後，輝達上周四盤中一度漲破500美元大關，惟受到大盤重挫拖累，輝達終場僅微升0.1%，收在471.63美元。

●Alphabet周二收漲2.7%，該谷歌母公司在2023年「Google Cloud Next」大會上推出一系列新的AI技術與相關結盟。

●蘋果收漲2.18%，報184.12美元。該消費電子巨頭正式發出媒體邀請函，宣布將於美國時間9月12日上午10點、台北時間9月13日凌晨1點以線上方式舉辦2023年主題為「Wonderlust」（好奇慾）的秋季新品發表會，屆時應該會推出4款iPhone 15新機，以及Apple Watch S9與Apple Watch Ultra 2等新品。

●特斯拉大漲7.69%，收在257.18美元，創下5個月來最大漲幅，儘管文件顯示美國監管機構向這家電動車製造商發出特別命令，詢問其調整自動駕駛軟體司機監控系統的相關問題。另有報導指出，特斯拉推出砸下重金、由上萬顆輝達H100 GPU組成的AI運算叢集（Cluster），這將成為全球最強大的超級電腦之一，可加快特斯拉訓練全自動輔助駕駛（FSD）系統的速度。