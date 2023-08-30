美女主播吳宇舒上個月產下愛女「Ellie」，產後體力、精神恢復得不錯，但她卻遇到「嚴重脹奶」，產後嚴重脹奶、常痛到崩潰，又沒辦法好好休息，加上醫護都鼓勵餵母乳，讓吳宇舒直呼：「哺乳才是最嚴重的情緒勒索」。

吳宇舒坐完月子後，體力、精神恢復得不錯，昨（29日）分享一系列「出關照」，她肌膚白皙、透亮，四肢纖細，絕佳狀態美到不科學，但吳宇舒卻遇到嚴重脹奶，剖腹隔天就脹痛，護理師協助按摩，痛感讓她想直接拍掉護理師的手，結果產後第三天嚴重到一碰就痛，吳宇舒忍著疼痛按壓，也蒐集到一管初乳。

吳宇舒臉書全文。（圖／吳宇舒臉書）

經歷「母乳地獄」的疼痛，讓吳宇舒直呼：「忘記（剖腹）傷口還在痛，宮縮也沒什麼了，脹奶最痛」，還要定時擠奶，半夜也要爬起來擠奶，幾乎沒有休息時間，累到讓她想退奶，儘管被勸說「可以餵到月子坐一半再考慮退奶，對你跟寶寶都好」，但吳宇舒早已規劃好餵完初乳後就退奶、休完產假就要返回職場，「雖然公司有哺乳室，但要每天都卡個時間什麼都不能做？實在太不實際。難道要穿著套裝之後，發現脹奶不舒服，還卸下全套武裝設法擠出一點嗎...」。

最後吳宇舒求助泌乳師，透過按摩疏通乳腺，就算發脹也沒那麼疼痛，產後10天終於從「母乳地獄」畢業，吳宇舒直言，產後退奶十分政治不正確，社會還是鼓吹媽媽至少哺乳6個月，但她強調：「不餵母乳不代表只愛自己不愛孩子。當然不是這樣！我除了擠奶還有別的事情要做好不好！」