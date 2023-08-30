今年季後賽幾乎無望，洋基也針對陣容做出異動，美媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，洋基已將唐納森（Josh Donaldson）擺進揮棄名單，藉此騰出40人名單的空間。

37歲的唐納森曾獲2015年美聯MVP，儘管巔峰期已過，但效力雙城2年下來，唐納森的wRC+還是比聯盟平均水準高出26%，去年洋基將捕手桑契斯（Gary Sanchez）、內野手厄薛拉（Gio Urshela）作為交易包裹，換得唐納森和捕手羅特維德（Ben Rortvedt）加盟，洋基也同意吃下唐納森剩餘2年5000萬美元薪資。

在這筆交易過後，唐納森的表現大不如前，身穿條紋球衣的首個賽季，唐納森打擊三圍只有0.222/0.308/0.374，吞K率飆升到27.1%，本季情況更加糟糕，由於大部分的時間都在傷兵名單渡過，唐納森本季只出賽34場，106個打數只擊出15支安打，打擊率1成42，不過這15支安打中卻有10支是全壘打。

唐納森目前仍在60天傷兵名單，洋基不打算讓他重回陣容，可能會在賽程最後一個月展開練兵環節，最近洋基已將裴雷拉（Everson Pereira）、培拉薩（Oswald Peraza）拉上大聯盟，農場排名第8的新秀奧斯汀威爾斯（Austin Wells）也有望登上最高層級觀光。現在放走唐納森可能也是對他的一種禮遇，如果他在美國時間9月1日前和其他球隊簽約，可隨著新東家征戰季後賽。