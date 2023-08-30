高雄市鹽埕區「城中城大樓」大火造成46死慘案，凶嫌黃格格一審依《放火罪》遭判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴至二審，今上午高等法院高雄分院宣判，改依殺人罪，判無期徒刑。

發生於2021年10月14日凌晨的城中城大樓，造成46名住戶罹難。檢方查出，黃格格因懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，2人常為此大吵，2021年10月13日晚間10時許，黃與郭在城中城1樓小套房內飲酒，又為感情事大吵，郭懶得爭辯先行離開，獨留黃格格1人，黃懷疑郭又跑去找前女友，氣得把未熄滅的香灰倒在皮沙發上就離開，不到15分鐘延燒整棟大樓，濃煙因「煙囪效應」上竄，46名住戶嗆死家中，依殺人等罪起訴黃女。

高雄地院審理時，合議庭認為火災確定是黃所引起，但黃遺留火源的點離住戶至少有20公尺以上距離，因延燒數十輛機車引發嚴重火勢，加上城中城大樓消防區劃不完整，沒有任何一層樓的防火門發揮作用，導致濃煙快速流竄害命，依檢察官提出證據，無法證明黃女有殺害大樓住戶故意，她對放火造成住戶死亡結果雖有明顯過失，但並沒有故意，不成立殺人罪，成立刑法放火及過失致死罪，依刑度較重的放火罪判處最高刑度無期徒刑。

案經上訴至二審，高等法院高雄分院30日上午宣判，改依殺人罪判無期徒刑。可上訴。