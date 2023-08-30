蘇拉颱風昨晚重回強颱等級，今天加速朝台灣南方的巴士海峽移動，天氣職人吳聖宇指出，颱風中心已提早到恆春南方外海，未來的路徑更偏南，暴風圈只剩邊緣會在今下半天到晚間掠過恆春半島，最快明晨解除陸警，原本預估明晚風雨才減弱，現在影響最大時間明顯提前。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，雖然蘇拉往南修正，但其外圍的餘威仍在，這兩天要留意較強風勢及偶有局部強陣雨發生。

吳聖宇在臉書發文，一直到今天清晨為止，蘇拉颱風大部分的風雨都還在海上，陸地降雨情況整體都還不大。根據今天清晨5點半的颱風警報資料，蘇拉颱風中心已提早來到恆春南方外海，而且預測路徑更偏南，加上暴風半徑不大，預測暴風圈就只剩下邊緣部份可能會在今天下半天到晚間輕輕掠過恆春半島一帶，午夜過後有機會逐漸脫離暴風圈，因此預估最快明天（31日）清晨前有機會解除屏東、恆春半島的陸上颱風警報，對台灣影響最大的時間明顯提前，而且縮短許多，海警也可望在明晚解除。

蘇拉颱風陸警預估最快明天（31日）清晨前有機會提前解除。(翻攝自氣象局)

吳聖宇說，雖然蘇拉路徑往南偏，但在外圍環流的影響下，今、明兩天迎風面恆春半島、屏東及台東地區仍要留意較強風雨，其次是花蓮地區、南部山區一帶有較大雨勢。

吳聖宇表示，南高屏地區今晚到明天白天有些陣風跟陣雨，但風雨不至於太明顯。北部、東北部地區在今、明兩天受颱風外圍環流影響，也會有局部短暫陣雨，偶有較大的偏東陣風，但因為颱風路徑偏南的關係，風雨的情況會比預期要來得小。至於中部地區受中央山脈屏障，風雨不明顯。周五（9月1日）蘇拉逐漸離開台灣附近區域，周六、日（9月2、3日）往廣東沿岸移動，但台灣午後大雷雨的天氣將持續。

至於第11號颱風海葵，吳聖宇說，預估往琉球群島一帶海面移動，周末（9月2、3日）最靠近台灣東北方海域，依照現在的預報資料來看，跟台灣之間仍有一段距離，加上颱風本身結構不對稱，呈現東強西弱的分布，預期對台灣天氣的影響不大，但是仍要多留意未來1、2天路徑預報的變化。依照現在資料來看，海葵颱風不至於跟蘇拉之間出現明顯的互動現象，不必太擔心。