經過2個月的暑假，中小學今天開學，依照衛生福利部最新防疫措施，學生可自行配戴口罩，COVID-19快篩陽性輕症、無症狀可以到校上課；學生如果要打疫苗，可自行到醫療院所接種。

依據衛生福利部於8月15日公布的最新防疫政策，已取消各類對象自主健康管理期間的支持性給假措施，且自主健康管理天數由10天改為5天，校園指引也配合已修正。

依據指引，校園師生COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）篩檢陽性，但屬輕症或無症狀，都回歸學校原本的請假規則辦理，可以到校上課。但若有症狀，指引建議還是在家休息，儘量避免外出，若外出須全程戴口罩。

教育部日前以文字訊息回應媒體提問，如果是中重症，學生可請防疫隔離假，教師可請公假，不影響出缺席紀錄和成績評量。

疫情期間，曾安排學生在校園集體接種疫苗，新的學期目前暫沒有集體接種計畫。教育部表示，後續會配合衛福部的接種措施，學生現在如果有需求，可自行到指定合約醫療院所打疫苗。

教育部也持續補助各級學校備足額溫槍、酒精、口罩及快篩試劑等防疫物資備用。現行措施下，校園室內外可自主戴口罩，不再強制，但若有發燒或呼吸道症狀，或在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、搭乘校車或幼兒園專用車等公共運輸工具時，仍建議戴口罩。

教育部提醒，學校健康中心屬於醫療照護機構，依規定要戴口罩。另外包括烹飪教室、實驗室或廚房等特殊性場域，學校師生在充分溝通並取得共識後，可自訂口罩措施。（編輯：陳政偉）1120830