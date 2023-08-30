台北地檢署昨偵結im.B吸金90億元案，起訴主嫌曾耀鋒30人及金隆科技公司，但黃姓前立委卻質疑北檢未偵查曾嫌另以「川晟建設」利用宜蘭縣礁溪休閒渡假區自辦市地重劃案吸金案，沒有調查民進黨立委陳歐珀等政治人物涉案部分，是「鋸箭法」結案。台北地檢署30日回應，相關檢舉案件，北檢均已簽分「他字案」瀆職、詐欺罪偵辦中，案件尚未偵結。北檢說法「打臉」黃男。

黃男在臉書PO文，指今年6月8日，他曾公開質疑為何im.B被害人到調查局北機站做筆錄時，檢舉曾耀鋒、張淑芬的「川晟建設」（就是豢養陳歐珀、提供他辦公大樓和車輛的那間公司）涉嫌透過「礁溪休閒渡假區自辦市地重劃」的保證獲利進行吸金詐騙。但調查官卻以「這不在偵辦範圍內」推掉，迫使被害人必須於事後透過律師具狀再就此部分被害的事實明確提出告訴。

黃說，當時調查局火速透過媒體「澄清」：「確有投資人提及投資『川晟建設位於宜蘭縣礁溪休閒渡假區自辦市地重劃案』，並主動提供匯款單據，調查官對投資人所述內容，均詳實載明筆錄，並追問相關投資內容，絕無『置之不理，推稱不在偵辦範圍內』情形，相關筆錄也將陳報檢察官『併案處理』」。

黃男質疑到底有多少不法金流，流入這件開發利益高達數十億元的自辦市地重劃？該市地重劃已經在7月10日驗收完工，也已完成土地分配，但被害人已提告了，但北檢起訴書與證據清單中，關於「礁溪市地重劃」的吸金詐騙，卻隻字未提？

對此，北檢今以新聞稿回應，「im.B案部分政治人物是否涉有相關不法，或曾姓被告另以市地重劃案吸金詐騙案情，均另案偵辦中，尚未偵結，特予說明」。