資深女藝人楊繡惠，向來以嗆辣風格及率直性格聞名，也深獲粉絲喜愛，不過年過半百仍保養得宜的她，近來卻遭酸民嘲諷是「老女人」，讓她氣不過直接公布對方正面照，直接跟對方嗆聲：「你們看看到底誰老」。

楊繡惠凌晨時突然大暴走，原來是她近來遭某位酸民頻頻攻擊是「老女人」，由於此舉踩到底線，讓她忍無可忍在臉書粉專公布對方的臉書帳號截圖，只見上頭有對方清楚的正面照、姓名以及居住地，接著怒轟：「你們看看到底誰老」，不到幾小時就有將近7千萬網友按讚，立刻掀起一陣討論。

楊繡惠不滿遭酸民攻擊是「老女人」，直接公布對方臉書帳號截圖。（圖／楊繡惠臉書）

網友眼見她氣到難以平復情緒，紛紛留言安撫：「姐姐別生氣，她是妒忌妳，羨慕您比她年輕貌美」、「有眼睛的都看的出來誰老，所以不必跟他計較」、「這個人應該是老阿嬤」、「外表年紀的大小無所謂～重點是行為的年紀大小比較重要」、「罵人的話通常都是在說自己啊」、「愛嫉妒的人代表他們越沒自信」、「她是哪來的自信呀！看起來就是阿麽級的！再那邊假高尚」、「平常心去面對就好了！不要因為一句話壞了心情一整天」。

楊繡惠先前遭不肖人士盜圖，將她的照片移花接木賣染髮劑，由於屢屢遭到冒用，讓她除了呼籲所有人並沒有代言此產品之外，更要求所有人抵制拒買：「請大家抵制這是哪一國的陰謀大家應該知道吼，抵制他！不要被欺騙了，連代言人都請不起！還要偷用人家照片你們敢用嗎？一起抵制他」。