尼得科超眾主要產品為散熱片、熱導管、薄型均熱板及散熱模組等，日本電產(Nidec)於2018年11月底正式入主後，即積極進行兩家公司產品及技術垂直整合，將Nidec在風扇及馬達的強項，與超眾於熱管、熱板及散熱模組技術結合開發各式散熱產品，希望能提供客戶一站式購足服務，目前最具體的成果之一，就是跨入車用IGBT水冷散熱。

吳適玲表示，目前IGBT水冷散熱模組已經開始量產，但量還沒有衝上來，因為汽車產品要看客戶端狀況，不像3C產品會需求大爆發，預計今年第4季或明年才有機會大幅成長，雖然這是比較有明顯成長的產品線，預期營收佔比不會像NB那樣。 在當紅伺服器水冷散熱部分，超眾早於2018年之前就已投入研發伺服器水冷散熱系統，在Nidec入主後，基於分工及產能安排，水冷散熱相關技術已移至母公司日本技術中心，超眾則專注在氣冷散熱，就水冷散熱系統來看，超眾主要生產熱管或熱板，風扇、馬達、PUMP(幫浦)及轉接頭等由Nidec生產，目前日電產已有出給伺服器Rack等產品，Open Loop等水冷散熱系統亦有在做。 AI伺服器需求起飛，超眾也沒有缺席，不過吳適玲表示，AI伺服器相關產品從與客人研究開發到量產，至少要3個月到半年，預期第4季開始量產。

吳適玲表示，AI伺服器初期出貨量會少一點，今年下半年伺服器成長比較偏向傳統伺服器，就客戶需求量來看，伺服器新平台產品佔比不是很大，整體而言，雖然傳統伺服器下滑，AI伺服器開始量產，因此伺服器產品線還是會成長，只是沒有以往成長幅度。展望下半年，吳適玲表示，NB需求看起來活絡一點，網通、伺服器會有一定成長的幅度，遊戲機也可以維持向上成長；在毛利率方面，我們將持續透過調整產品組合及提高自動化來努力達成提升毛利率目標。