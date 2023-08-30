鴻海創辦人郭台銘28日宣布參選總統，為2024大選投下一顆震撼彈，不少評論認為，這恐會讓民進黨總統參選人賴清德獲利。不過，文化大學廣告學系系主任鈕則勳研判，郭台銘的參選可能只是虛張聲勢，且這可能會讓藍白更願意面對整合問題。

《中評社》今（30）日報導，鈕則勳受訪研判，郭台銘現在的動作是在虛張聲勢，因為他的支持度排名最後，代表他在非綠陣營沒有主導權，而他也清楚這點。因此，郭台銘提出了「主流民意大聯盟」，建構自己的主場優勢，要迫使國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲來找他談，「也就是以戰逼和的概念」。

鈕則勳分析，郭台銘參選後確實有可能促進藍白談判，因為侯友宜與柯文哲現在對郭「難免都有氣」，不太可能找郭談、順郭的意，倒不如組織2人聯盟。

而儘管侯友宜與柯文哲目前卡在「都想當正的」這點上，如何談合作還有很大的懸念，但鈕則勳認為，當形勢危急，如郭台銘的力量介入，或是賴清德的支持度被拉到更高時，就可能迫使侯柯更正面地面對整合相關問題。