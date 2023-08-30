總統蔡英文上任後，兩岸關係越來越緊張，各種文攻武嚇每天都在上演，而大陸APP抖音就被許多國家認定充斥假訊息，甚至會蒐集個資，因此遭各國政府單位禁用，不過國安會秘書長顧立雄認為言論自由的價值還是更為重要，因此並不主張封殺抖音。

《鏡週刊》今（30）日刊登專訪顧立雄內容，除了透露國安會的各種作為外，也分享他對於不同事件的看法。談到抖音這款被許多國家政府禁用的大陸APP，顧立雄雖然並未反對此事，但終究認為言論自由是非常重要且珍貴的價值，因此不贊成將抖音給封殺。

顧立雄提到，當假訊息出現時，政府應在第一時間進行澄清，事實查核單位則要在進行確認後才跟進，並透過網路、媒體等平台的自律，防止不當訊息持續傳播，雖然實務上仍遇到很多困難，但如此才能逐漸提升民眾識讀的能力。

顧立雄指出，只要使用陸製APP，個資都有被蒐集的風險，尤其是部分軟體可能還有後門裝置，恐怕能探詢使用者言論，若手機存在相關內容，未來想赴陸旅遊是否可能會被強制查看，都是民眾應該要考慮的重點之一；顧並提到，近日陸委會已開放團客赴陸，政府會持續提醒民眾注意相關狀況。