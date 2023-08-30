一名網友分享，40年前的報紙廣告上寫著，15萬就能買到澄清湖旁3房2廳的房子，引起網友熱烈討論，不少人對比現在居高不下的房價，崩潰直呼現在15萬連塔位都買不起。不過也有網友認為，過去的15萬比現在大很多，不能這樣比較。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，挖出一張40多年前的報紙，只見報紙都已經泛黃，上面的廣告寫著「15萬買33坪共3房2廳，一樓純住家，贈送大花園庭院、藝術圍牆，位在澄清湖旁，環境優美」。

貼文一出就引起網友討論，不少人看呆直呼，當年只要15萬可以買3房2廳，如今怕是連1坪都買不到了，「在我出生前才有這種價格」、「現在15萬，可能連塔位都買不起」、「時代眼淚」、「然後那年代的人說現代的人買不起房是愛花錢」、「現在15萬連1坪都買不到」。

不過也有網友說，當年的15萬不等於現在的15萬，畢竟那個時候的老師每個月薪水也才1千多，要拿出15萬買房不是小數字。「相信我，那個年代有能力買15萬華夏的人，放到現在一樣有能力買1500萬的大樓」、「當初時薪才10元耶！換算一下，還不是一樣買不起」、「當初月薪1000元就算是高薪了！」