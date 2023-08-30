周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.42點或0.97%，為459.83點。並創下近一個月最佳的雙日漲幅表現。

由於債券殖利率上升，加上歐元區及中國的經濟前景惡化，泛歐Stoxx 600指數有望錄得自五月以來最大單月跌幅。

礦業股漲2.1%，盤中並觸及近三周新高。金屬和原油最大消費國中國近日推出政策支援，包括將股票交易印花稅減半等，都持續提振投資人信心。

奢侈品股也上漲1.3%，收於近兩周新高。

HYCM首席市場分析師Giles Coghlan表示：「中國的發展是好的，但並不是什麼令人難以置信的新事物」。「中國正試圖用刺激承諾來提振經濟支援，但這不足以讓投資人放心，因為他們仍在期待更大的政策轉折」。

房地產股上漲1.4%。

而在周一的假期之後，英國富時100指數升1.7%，至7465點，達近兩周新高。

在個別股票中，NN集團大漲10.2%，此前該公司表示，今年上半的資本狀況已獲得改善。

英國跨國分銷和外包公司Bunzl在上調了年度營業利益預期之後，大漲3.1%。

家樂福下跌4.6%；此前該公司執行長警告，消費者正大幅縮減購買必要的必需品，並敦促政府當局推遲一項限制零售商促銷的法律。