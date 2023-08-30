她並表示，基於這些來自中國政府的挑戰所造成的不確定性和不可預測性，美國企業有意轉往其他國家尋找機會。
此外雷蒙多表示，她在與中國政府官員會面時，已經就波音、英特爾和美光等美國企業在中國遭到的問題表達關切，並要求中方披露更多有關於對美國科技公司實施限制措施的訊息。她表示，這些限制措施似乎出於任意且難以預測，但中方並未對此做出任何承諾。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）結束北京行程，在周二晚間前往上海的高鐵上，她表示，有越來越多美國企業向她抱怨中國已經變得「無法投資」（uninvestible），因為沒來由的巨額罰款、修訂後的反間諜法定義含糊不清，以及對企業的突襲式搜查等行動，使得在這個全球第二大經濟體做生意的風險升高。
她並表示，基於這些來自中國政府的挑戰所造成的不確定性和不可預測性，美國企業有意轉往其他國家尋找機會。
此外雷蒙多表示，她在與中國政府官員會面時，已經就波音、英特爾和美光等美國企業在中國遭到的問題表達關切，並要求中方披露更多有關於對美國科技公司實施限制措施的訊息。她表示，這些限制措施似乎出於任意且難以預測，但中方並未對此做出任何承諾。
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