她並表示，基於這些來自中國政府的挑戰所造成的不確定性和不可預測性，美國企業有意轉往其他國家尋找機會。

此外雷蒙多表示，她在與中國政府官員會面時，已經就波音、英特爾和美光等美國企業在中國遭到的問題表達關切，並要求中方披露更多有關於對美國科技公司實施限制措施的訊息。她表示，這些限制措施似乎出於任意且難以預測，但中方並未對此做出任何承諾。