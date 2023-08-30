im.B吸金90億元詐騙案，台北地檢署昨（29）日偵結起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）法人金隆科技公司共31人，前知名主播盛竹如因曾幫im.B代言而挨告，不過檢方認為，沒有證據證明盛竹如知悉im.B詐騙內情，罪嫌不足因此不起訴。對此，資深媒體人黃揚明感嘆盛曾是令人尊敬的新聞界前輩，但這次讓他「誠信破產」。

im.B案被害人組成自救會，並認為因盛竹如擔任金隆公司代言人，相信其專業形象投資，未料卻被詐騙，因此控告盛竹如是共犯。經檢方調查，盛竹如坦言有幫金隆公司做廣告，但不是代言人，他有到金隆公司拍攝影片，他只是依照該公司準備大字報內容照唸。檢方認為盛竹如確實有收取金隆公司1年20萬元的代言費，但他沒有投資，沒有證據證明他知悉im.B詐騙內情，盛因罪嫌不足獲不起訴。

對此，黃揚明昨在臉書表示，im.B詐騙案發生時，盛竹如還曾出面受訪從來沒有代言，也沒有拿過代言費，如今檢方偵結，確認盛竹如曾以一年20萬元價碼代言。黃揚明感嘆表示，曾是令人尊敬的新聞界前輩，「但這次盛竹如先生，您的誠信破產！」

網友也紛紛回應表示「法律上逃過了！道德上沒有逃過」、「一定有人是看到盛竹如才上車，難道盛竹如心都不會痛嗎？」、「人真的要凡事步步為營，不要為了一件事情而毀了自己的人生」、「不知道內情，所以沒投資？根本是知道內情，所以沒投資吧」。