台積電美國廠進度延宕，當地工人的負面心聲更不時登上媒體版面，日前再有工人向衛報爆料，細數台積電美國廠的不是，並將問題歸究於台灣承包商管理層的組織混亂，缺乏遵守美國安全規範的知識，要台灣人離開，話題引起熱烈討論，正反兩派意見不少。

向衛報爆料的知情人士提到，管理層（台積電承包商）組織混亂，彼此間缺乏溝通，導致指令不清，且若表達不同意見，反而會被威嚇「你不做還有別人會做」此外，台灣管理層似乎缺乏美國的安全知識，簡易式廁所太少又缺乏清潔，恐會導致工人生病，甚至遇到緊急安全狀況時，必須撥打內部安全熱線，而非911緊急報案電話。

文章在PTT論壇引起熱烈討論，許多人認為，台積電把台灣的方法直接搬去美國，明顯行不通，「台灣承包商的玩法，終於貼鐵板」、「很正常啊，美國人又不像台灣人屁都不敢放」、「台灣玩法直接搬過去，當然沒辦法」、「老外不會接受這種玩法的」、「台灣習慣搬過去正式營運應該一天到晚被告」、「台灣工人真的是這樣，變來變去，瞎忙。」

另一派網友則認為是磨合期，且東西方文化本就不同，很難避免衝突，「文化差異感覺真的很大，這下真的難了」、「文化不同，給台灣工人文化衝擊也好」、「美國廠真的不順阿，營運之後難關更多了。」

許多人也提到張忠謀先前所稱，晶圓代工在美國行不通，主要原因就是美國生產成本太高，「Morris真的好有眼光」、「老張當年講的話，現在還是適用」、「老張以前已經踢過一次鐵板了，所以這次反應才這麼大，因為知道行不通」、「張忠謀不想去也沒用，台積電的方向已經不是高層可以控制的。」