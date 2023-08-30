今天中元節是補財庫的好時機，同時也是「地官大帝」的生日，民俗專家楊登嵙建議「求財之前先補財庫」，如果常遇到破財、錢財守不住的狀況，可在今天祭拜地官大帝，請神明做主，財運有望好轉。

楊登嵙指出，補財運最好的時機是農曆正月初5迎財神、正月初9天公生、正月15元宵節、3月15武財神生日、7月15中元節以及10月15下元節。

楊登嵙表示，「三官大帝」是道教中掌管天界（天府）、地界（地府）、水界（水府）3界之神，分別為天官、地官和水官。根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫；財庫代表個人的旦夕禍福及金錢財富，若覺得運勢不佳，經常遇到莫名其妙的狀況，或常破財，都可以透過呈上疏文，請三官大帝做主。

楊登嵙表示，今天中元節也是「地官大帝」萬壽之辰，可以在上午9點至11點，前往有祭祀玉皇上帝的廟（通常也會祭祀三官大帝），準備香、蠟燭、鮮花、5樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）及疏文等供品祭拜。地官大帝考察眾生禍福以及男女功過，可以請求地官大帝赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，有機會免除因果業障。

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