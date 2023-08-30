因應颱風蘇拉襲台，台北市副市長李四川30日上午前往台北市災害應變中心，主持防颱整備會議，他表示，在上海參與雙城論壇的台北市長蔣萬安，上午6時許就已經關心過台北市的情況，而蘇拉對於北市影響不大、帶來雨量也不多，反而是海葵颱風需要多留意。

台大氣象團隊分析，蘇拉目前在接近鵝鑾鼻位置，暴風圈沒有碰到陸地，下午暴風圈將勉強擦過恆春半島，並預計於31日晚上解除海警，颱風海葵則尚不穩定，外圍環流將於9月1、2日帶來降雨，並難以與蘇拉形成藤原效應。

李四川前往台北市災害應變中心主持防颱整備會議，他指出，蔣萬安今早約6時許就用Line關心台北市天氣情況，當時他在路上天氣很好，到市府後又下小雨，之後天氣又轉好，因此回覆蔣萬安，台北天氣還算不錯，依照氣象局，蘇拉將於中午左右影響恆春半島，北市雨量不會很大，並於上午9時開防颱整備會議。

李四川說明，許多民眾重點都放在蘇拉忘記海葵，就台大氣象團隊的資訊，海葵於8月31至9月2日最接近北部，雨量也會增加，希望各局處就雨量加以防備。

此外，颱風期間適逢年度大潮，他說，擔憂年度大潮引起海水倒灌，因此請停管處加強防備，假設有海水倒灌情況要依照SOP通知車主、進行拖吊。