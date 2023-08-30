一名男子觀察，兄弟姊妹中排行老大的顏值最低，問網友「老大都比較醜嗎？」貼文引發網友熱烈討論，網友一致認同，因老大通常長得比較像父親，「第一胎五官都像爸爸」，但也有人持反意見，指老大小時候醜，長大都是最好看的。

原PO前天（28日）於PTT八卦板指出，看日本影集《假面騎士》裡，假面騎士一家人顏值都很高，但兄弟姊妹長相仍有差距。他聯想到表妹家的兄弟姊妹，尤其是老大相較於其他人長得較醜，和老么站在一起根本不像一家人，詢問「老大都比較不好看嗎？」

文章上線，網友都說老大通常會像爸爸，「給你們最佳解答，第一胎普遍像爸爸所以醜」、「被爸爸基因壓制」、「像爸爸」、「第一胎通常像爸爸，看爸爸長怎樣」、「第一胎通常五官都比較像爸爸」、「正常！第一次生產的良率比較低，但是體質好」、「很正常啊！我就是老大」、「好像真的欸！認識好多都是」、「有一種說法是爸爸越醜，第一胎就越容易像爸爸」。

其他人不以為然說，「第一胎小時候醜，長大通常都是最好看的吧」、「我認識的都是老大最好看」、「根本沒這回事」、「不見得醜啊！第一胎也不一定像爸或像媽」；也有人搞笑說，「還好我獨生子，沒有比較沒有傷害」。