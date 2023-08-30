台南飲料店限塑令10月1日上路，環保局積極宣導店家配合。（台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真）

愛喝手搖飲的民眾看過來！10月1日起，台南市飲料店全面禁用塑膠材質一次用飲料杯，如經查獲違反規定者，將依廢棄物清理法規定裁處1200元以上6000元以下罰鍰。南市環保局統計，台南約7000家業者，禁用塑膠一次用飲料杯正式上路後，預估每年減少約1.6億個飲料杯。

人手一杯手搖飲，造成一次性塑膠料杯垃圾量有增無減，南市環保局於年初邀集業者、市府相關部門、餐飲工會等召開禁用日期研商會議，近期擴大宣導店家因應使用替代杯具，也鼓勵民眾自備環保杯，希望政策上路後能發揮最佳減塑成效。

環保局近來加強政策宣導，除函文轄管商業登記「飲料店業」商號、公司共約7000家業者，更實際派員至列管48處夜市、115處公民有市場，逐一向攤商宣導，提醒店家盤點庫存，如有庫存塑膠杯，可徵詢供應商回收意願、逕洽鄰近回收業者變賣或交付環保局資源回收車回收，同時宣導改用替代材質杯具。

環保局長許仁澤表示，各縣市都陸續推動禁用塑膠飲料杯政策，台南目前已有不少連鎖飲料店陸續改用紙杯替代，但仍有少數業者還在消化使用塑膠杯，環保局近期也持續宣導，提醒業者10月1日起，倘經查獲違反規定者將依廢棄物清理法規定裁處1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲店家即早因應。