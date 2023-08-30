開學維護交通安全桃園警加強執行護童勤務。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

今天是學校開學日，桃園市各警分局執行「護童專案」勤務，加強校園周邊的交通疏導，平鎮地區有4所高中、7所國中及14所國小，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視不足之處，適時提供相關意見與協助。

平鎮警分局分局長吳明彥表示，為了維護學童行的安全，警方將責無旁貸，各型車輛駕駛人行經行人行穿線時，應減速慢行，停讓行人，行人也應依規定行走行人行穿線、互相禮讓，共同維護交通安全環境。

平鎮分局指出，目前已對轄內各級學校，執行「護童專案」勤務，執勤員警除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全外，提高見警率也可以讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，也希望透過實際的勤務作為，能讓學童上課安心、家長放心。

龍潭警分局長張鶴瓊特表示則表示，將針對校園週邊安全走廊持續建置，並加強違規停車取締，對於校園週邊路口取締車不禮讓行人違規，加強轄內各級學校學生上、下學交通安全維護。另外，也將加強落實與學校機關聯繫與通報機制，協助龍潭區各級學校周邊巡察勤務，協調轄內各級學校加強門禁管制，採行有效保全防護措施。

中壢警分局呼籲民眾在駕車經過學區時應減速慢行，家長在接送學童時亦請配合警方及校方的交通疏導，不要為了貪圖方便而隨意停車或不遵交通導護指示，以免影響其他民眾用路權益或致生學童危險。

大溪警方則在開學首日派員前往轄內各級學校，配合導護志工及義交，加強校園周邊交通疏導，勸離違停及加強校園周邊巡邏，以維護學童安全，也利用機會宣導過馬路正確觀念。