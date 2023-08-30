《2023香港小姐競選決賽》日前已圓滿結束，不過今屆三甲當選後，亞軍兼最上鏡小姐王怡然近日卻被爆料她的父母於大陸十多個城市經營補習社，拖欠上千員工的工資，以及騙取過千名家長學費超過千萬，苦主維權勝訴都得不到賠償，舉家捲款逃至香港，王怡然被問及此事，掩面痛哭快速離場。對此，無線亦就事件發聲明：「指傳言未經證實，不作回應。」

王怡然近日被爆出黑料，有苦主稱王怡然父母於大陸十多個城市經營補習社，不但拖欠員工工資，還騙取過家長學費超過千萬，爆料網友怒斥舉辦港姐比賽的TVB電視台沒有做好家庭背景審查，竟然讓王怡然奪獎，更希望無綫出面主持公道，如查明屬實後，理應褫奪亞軍名銜。

對此，王怡然在接受《東張西望》訪問時被問到此事，她表示自己也不太清楚這事情，而心情或多或少有受到影響，所以已經封鎖了有關的消息接收：「我現在不是那麼想看，因為我看完了也沒辦法，我現在已經很努力地幹活。」其父母亦有叫王怡然不要太擔心，因為他們知道這事對女兒會有影響，在訪問途中王怡然情緒崩潰，不禁掩面痛哭。

作為師姐兼主持人的陳懿德（德德）趕緊安慰，王怡然一度暫停訪問，雖然她表示：「自己已經21歲，所以要自立一點。」，最後還是更被工作人員帶離現場。對此，無線亦就事件發聲明：「指傳言未經證實，不作回應。」