沈建宏指出，台股後市需關注的變數包括：一、廠商對庫存調整以及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻；二、FED下半年升息循環是否結束？若能較市場預期寬鬆，有利激勵股市上攻；三、外資7月份在台指期轉為淨空單後，後續是否轉賣超並放空台股。四、台幣自6月中旬以來已貶值3%，若市場預期聯準會9月將持續升息，台幣趨貶格局不變，外資恐將持續賣超台股；反之，一旦台幣止貶，外資可能反手轉為買超。

沈建宏表示，就盤面分析，指數與個股或許激烈調整，但在下半年基本面優於上半年，2024年又優於2023年的景氣前提下，對台股後市無須悲觀，預期個股表現將優於大盤表現。在類股操作上，看好七族群：一、AI相關成長受惠股；二、Apple新產品供應鏈等族群；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、生技族群；六、光通訊產業等；七、在6~7月因盤面資金集中AI族群而被錯殺，且基本面與配息仍佳的族群，例如零售與觀光等。