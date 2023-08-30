森崴能源今年上半年的營收結構，工程業務收入88%，其中80%屬於離岸二期；售電收入10%，70%為富崴電力綠電大平台售電收入貢獻，剩餘為富崴能源裝置容量23.33MW案場的1億元售電收入。服務收入2%，可拆分為儲能調頻以及維運收入。

森崴能源營業項目為全方位專業能源服務，包括開發、興建、運轉、維修、節能、儲能等。開發領域包括太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠、造林業等。旗下子公司如下：

富崴能源：旗下有二期案場，案場裝置容量約當25.33MW，一年貢獻1億元售電收入。2020年6月15日取得台電離岸風電二期628.88億元統包工程計畫，包含五年維運合約。

欣鑫天然氣：台灣第一家取得液化天然氣(LNG)進口執照的民間企業。

子公司富威電力於8月22日申請公開發行已被核准，為台灣首批取得綠電售電執照之民間企業。

九崴電力：打造民營燃氣電廠提供南科園區低碳電力。

元杉森林：因應全球碳關稅問題，於2022年3月18日成立，主要服務項目為植樹造林申請碳權認證，進行碳交易。

寶崴海事工程：因應離岸風電海事工程需求投資。