中方6G衛星已升空

研究人員說，中方已測試了世上首款以下一代通訊技術為基礎的潛艦偵測裝置。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，參加實驗的科學家說，這種兆赫元件可以辨識公海中低頻聲源產生的極小表面振動。而這些微波小至 10 奈米高，遠低於現有技術的偵測範圍。據研究人員說，追蹤並分析這些微波，不僅有助於發現潛艦，還能收集如噪音特徵，或是潛艦型號等重要情資。

國防科技大學相關專案團隊說，這技術在潛艦偵測和其他領域具有重大的應用潛力，而他們的論文8月11日發表在《雷達學報》上。

就下一代通信6G技術來說，兆赫技術一直被視為實現高速資料傳輸速率，還有低延遲的可能解決方案。以往要製造強大的兆赫信號很難，但拜近年6G投資增加之賜，中國和其他國家科學家已獲得突破，得以大規模應用相關技術。

而國防科技大學團隊說，這些進步意味著兆赫海底探測器可以小到能裝在無人機上。論文中說，小型無人機平台具備機動性強、成本低，部署靈活等優點。此外，它還能和磁場異常探測器（MAD），微波雷達或雷射等其他潛艦探測法協同運作。