蔣萬安出席2023台北上海城市論壇 開幕最新畫面

台北市長蔣萬安30日上午參與上海台北雙城論壇，並以台北方代表的身份於論壇致詞。蔣萬安說，「雙城好、兩岸好」是他今天想分享的感想，這趟雙城論壇之行，能順利舉行，並不是想當然爾的容易。蔣萬安也引用唐朝溫庭筠、李白的詩詞，直指兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該「過盡千帆皆不是」，也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，必須在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。

「雙城好，兩岸好。是我今天想要分享的感想。」蔣萬安致詞時表示，各位都知道，這趟雙城論壇之行，能順利舉行，並不是想當然爾的容易，必須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間，「然後尤其重要的是，我們願意對話，願意在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話，可以共享的價值。」

蔣萬安說，上海是一座了不起的城市，而台北是一座非常獨特的城市，兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，如果能持續秉持理性、開放、進步的治理原則往前走，且持續維持雙城之間的論壇以及各項合作的領域，相信「雙城好，兩岸好」的期待必定可為。

蔣萬安也提及，來到上海之前，在台北參加了一場很棒的紀念展，是關於俞大維部長的紀念展。他的家族幾乎就是半部中國現代史的縮影，他讀過上海聖約翰大學，抗戰時投筆從戎，擔任過兵工署長，是抗戰成功的幕後英雄。後來遷到台灣，他也在金門八二三砲戰時負傷；從上海到台北，這是大時代的命運，也是個人際遇的選擇。

蔣萬安說，另一位上海人對台北、對台灣的影響。她就是從台北又紅回上海的作家張愛玲。張愛玲是在抗戰時期的「孤島上海」成名的，卻在台北出版了全集，紅遍華人世界，後來在大陸改革開放後，從台北紅回上海。「我談這些都是信手拈來可以想到的。在現代史上，上海與台北的關係連結，尤其在人的身上。」

蔣萬安直言，大時代會影響個人的命運，但個人的選擇會影響生命價值與意義。這就牽涉到了一座城市到底可以做些什麼？又或者一座城市在大時代裡，可以扮演怎樣的角色，來影響時代的巨輪？

蔣萬安強調，台北與上海在這樣大時代歷史的過程中，是不斷前進的雙城。身為雙城首長之一，相信自己跟上海龔正市長一樣，都渴望在大時代裡，把「城市治理」做好，所以把雙城論壇的主軸設定為「新趨勢，新發展」，同時聚焦在「低碳永續」、「數位經濟」以及「智慧醫療」的原因。相信每一座城市都要趕上世界潮流、搭上發展列車，才能夠為城市居民創造福祉。

針對兩岸關係，蔣萬安接著說道，雙城論壇不僅僅止於這樣的城市治理角色，雙城論壇更在兩岸關係中，具有重要關鍵性的意義指標。「兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該『過盡千帆皆不是』；但也不能一廂情願的認為『輕舟已過萬重山』，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。」

蔣萬安直言，特別在這個時候，兩岸更要重視而且珍惜這樣的論壇，要務實的對話、理性的對話、誠懇的對話。當雙城記取了過去大時代對個人命運的衝擊，就可以珍惜、理解、了解和平的可貴；當雙城可以成功的化解分歧、消弭對立，雙贏所產生出的連帶效應，將無可限量。