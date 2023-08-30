蔡尚樺與男友易鼐恩穩定交往11年，不過她日前卻被目擊深夜帶26歲職籃球員林秉聖回家，三天後再被拍到與男友約會，三人傍晚還一同到餐酒館用餐；對此，蔡尚樺做出回應了。

蔡尚樺10日被週刊直擊穿著藍色禮服搭乘球員林秉聖的車返家；事隔三天，蔡尚樺再被拍到與男友牽手約會，過程中兩人互動甜蜜，到了傍晚兩人回到自家旁的餐酒館，沒多久後可見林秉聖現身，三人一同在餐酒館用餐。

對此，根據《三立新聞網》報導，蔡尚樺解釋，當天是一群人聚會，男友也在，且她因工作關係認識不少球星，大家會不定期聚會；至於為何會與林秉聖一起走進家門，蔡尚樺則表示，因聚會地方在自家附近的餐廳，林秉聖才把車停在她家車庫，男友也有一起去牽車，如今傳出烏龍緋聞，讓她哭笑不得。

事實上，蔡尚樺在被拍到帶林秉聖回家後，便在IG上發文「從早主持到晚累一整天。吃完晚餐明明一點都吃不下，還被拖出來吃宵夜，都是因為阿秉（林秉聖）被徵召入選中華藍，逼我跟巴西（阿巴西）一定要幫他慶祝一下，誰叫我們出來誰就要請客喔！」林秉聖也留言回應：「請吃飯還要分別到府接送你們，還真的以為我是Uber司機餒」。