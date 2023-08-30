im.B吸金詐騙案，檢方認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台，7年吸金逾90億元，逾4千人受害，將他及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等人起訴，檢方預計9月1日將5名在押被告移審台北地方法院，分案後由法官裁定是否讓曾國緯等人交保或羈押。

起訴指出，有四海幫背景的曾國緯（本名曾耀鋒），因槍砲案判刑確定遭通緝，找父親曾明祥掛名金隆科技負責人，自己為實際負責人，自2015至2016年創立im.B平台，2018年架設網站，由女友張淑芬任總經理，找12名人頭債權人，藉由媒合不動產借貸進行債權認購方式吸金。

曾男等人以年息9％到13％不等、保證期滿可兌回本金等話術招攬投資，指示業務員、幹部認購平台債權，製造認購活絡假象，2019年更重複上架虛偽不動產債權，誘騙投資人。im.B自去年起無法按期發放利息，今年4月10日有投資人未收到利息，成立自救會向檢警調檢舉，全案曝光。

曾男等人擔心資產遭扣押，找上熟識的行政院前顧問、代書陳振坤將桃園房產假賣給顏妙真脫產。陳振坤提供宜蘭旅館、羅東房子供曾男藏匿大批名牌精品、高檔名酒與高價藝術品。

張淑芬擔心曾男被逮，2人藏匿於宜蘭，但曾男因酒駕遭警攔查，要司機冒名頂包，另遭判刑。金隆公司處長陳振中以「假離婚，真脫產」將房子移轉給妻子，規避遭扣押與求償。

檢方估算，曾國緯等人自2016年6月至今年5月2日止，吸金高達90億916萬8900元，已有537人提告，被騙資金17億4090萬5142元。本案偵辦共查扣曾國緯等人現金及存款與變價後不法所得共2356萬5261元、保險契約債權627萬900元、股票328萬2531元、土地62筆與建物16筆（公告現值共5億6428萬2655元）。