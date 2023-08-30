上海台北城市論壇（雙城論壇）30日在上海國際會議中心上海廳舉行主論壇，上海市長龔正致詞表示，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸民眾的共同心聲。我們將以更開放的姿態、更務實的舉措，為廣大台胞台企，尤其是台灣的青年人在上海發展提供更加有力的幫助。

龔正首先指出，雙城論壇作為上海與台北兩市深化交流合作的重要平台，已經成為兩岸經濟社會融合發展的一張響亮名片。在上海、台北精心的培育和共同呼籲下，雙城論壇連續13年成功舉辦，目前已經簽署42項交流合作備忘錄，在經濟、教育、醫療、環保等領域互學互建，共同進步，為兩地市民帶來了實實在在的福祉。

龔正續指，特別是今年以來，我們兩地人員往來更加密切，交流活動更加頻繁，舉辦了新媒體產業研討會、鄉村產業投資促進會、青年短片大賽、青年青少年的詩詞大會等豐富多彩的活動，深受兩岸企業和民眾歡迎。而年初台北燈節，上海花燈更是展示了上海和台北的雙城友誼。

龔正表示，今年雙城論壇以「新趨勢 新發展」為主題，寄託了上海與台北對進一步攜手推動滬台經濟社會融合發展的共同期許，也承載著兩岸同胞對兩岸關係和平發展的共同心願。

龔正說，上海作為大陸改革開放的前沿窗口，正在著力強化全球資源配置功能、科技創新策源功能、高端產業引領功能、開放樞紐門戶功能等4大功能，深化高水準改革開放，推動高質量發展，加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

龔正指出，台北科技產業發達，生態環境優美，正在打造繁榮之都、人才之都、現代化之都的和魅力之都。我們希望兩地在科技、文化、體育、衛生等領域深化合作，實現互利共贏、綠色化、智慧化是人類面臨的共同課題。

龔正說，今天我們還將舉行數位經濟、低碳永續、智慧醫療3個分論壇，並共同簽署綠能永續、會展行銷、羽毛球運動等交流合作備忘錄。我們期待此次論壇凝聚更多的共識，形成更多的成果，為兩市繁榮發展貢獻更多的智慧，為兩岸關係和平發展增添更多的力量。

龔正強調，兩岸同胞血濃於水、手足情深，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸民眾的共同心聲。我們將以更開放的姿態，更務實的舉措，讓更多的台灣同胞來大陸走一走，到上海看一看，為廣大台胞台企，尤其是台灣的青年人在上海發展提供更加有力的幫助。