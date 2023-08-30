近來營養師程涵宇整理出「18種夏季水果熱量排行」，結果發現，冠軍為榴槤，每100克、約1瓣果肉熱量就有132大卡、糖18.4g，堪稱水果熱量炸彈。若不論味道、熱量，其實榴槤營養價值很高，營養師高敏敏先前分享它的4大好處，包括富含抗氧化成分、助排便和開胃、有益心血管，更還有備孕必備的營養。

高敏敏曾於粉專「高敏敏 營養師」發文介紹水果之王榴槤。她提到，榴槤有著獨特且濃厚的味道，是來自不同的揮發性含硫化合物，通常發出味道就代表已經成熟了。

事實上，榴槤的味道有人喜歡，也有人無法接受，但適量吃卻可獲得很多好處。高敏敏指出，榴槤富含抗氧化成分，能中和體內自由基，延緩老化；富含膳食纖維能使腸蠕動、刺激消化液分泌，以助排便和開胃；富含鉀，可排出多餘的鈉，還能利尿、消水腫，同時使血管放鬆，降低心血管疾病風險；擁有備孕必備營養，如葉酸、鐵，能減緩疲勞、幫助補血。

此外，高敏敏還說，榴槤維生素C含量約44.3mg，不只能增強保護力、對抗壓力，更會參與體內膠原蛋白的合成，能改善缺鐵貧血，以及縮短傷口修復時間。

不過，高敏敏提醒，食用榴槤有2點要注意，其一是它屬高鉀水果，腎臟病人要特別注意攝取量；另一是熱量偏高，建議一次吃一個小飯碗或一顆拳頭的量即可，約50g。