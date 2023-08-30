新北市三重區中華路某建案工地後方圍籬，昨（29）日早上9時許工地主任發現水溝內有一具無名男屍。警方獲報趕抵現場，經初步檢視，確認水溝內男子已明顯死亡多時，遺體腫脹發黑難辨，目前警方已進行蒐證調查。

三重區中華路上一處建案工地主任表示，昨（29）日正在工地執行環境清消時，卻突然發現有一名陌生男子倒臥水溝，驚嚇之餘，也隨即報警處理。警消獲報趕抵現場，經檢視，確認該名男子已明顯死亡。

該名主任說，近期登革熱疫情頻傳、午後經常有雷陣雨，因為擔心工地內積水成為病媒溫床，因此昨（29）日準備進行環境清潔消毒作業，卻意外於巡視工地周遭發現該名男子的屍體。

三重警分局表示，鑑識小組到場採集跡證，並未從該名男子的遺體身上發現明顯可疑之外傷。另，警方巡視現場後也查無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑。

由於男子遺體發黑、身份難辨，警方表示目前已先採集指紋，並送鑑識中心比對查證身分。至於遺體，則將移置板橋殯儀館，詳細死因報請新北地檢署相驗釐清。