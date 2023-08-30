強颱蘇拉逼近，受颱風及其外圍環流影響，中央氣象局發布豪雨及大雨特報，恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率，東部及東南部（含蘭嶼、綠島）有局部大雨機率，影響時間至今天晚上。

氣象局指出，今天受蘇拉颱風影響，首當其衝的東半部及恆春半島降雨明顯增加，整天有間歇性陣雨，尤其山區雨勢持續；北部及南部地區也有些短暫陣雨，不過大多時候為多雲的天氣。

氣象局上午發布豪雨及大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率，東部及東南部（含蘭嶼、綠島）地區有局部大雨發生的機率。