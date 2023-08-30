2023.8.30澎湖縣♦昨傍晚潛水伕從觀音廟前碼頭下水，勘查可拖吊點並繫綁。（許逸民攝）

2023.8.30澎湖縣♦昨傍摸黑拖吊，花了2個多小時，才將半沈的大飛吊起。（許逸民攝）

2023.8.30澎湖縣♦這艘半沈漂流的大飛，船後有4組船外機。（許逸民攝）

橫行穿梭於大陸及香港邊境的大飛「走私機動艇」，日前首度現身澎湖海域，不過已是半沈僅露出船首狀態於澎湖海域漂流，被路過海釣艇發現通報，因影響航安，經澎湖海巡隊6個小時拖帶，才帶回馬公隊部碼頭，於昨晚找來吊車將艇吊起，放置海巡隊後方空地上，將公告招領。

據了解，這艘船隻長約50呎、寬約8呎，船後加裝4個馬達，無船名，研判就是大陸和香港私梟走私用的機動快艇，俗稱「大飛」，依海岸巡防法，海上漂流物將先公告6個月看有沒人認領，沒人認領就拍賣。

這艘大飛是27日下午近4時許，不明原因漂流至澎湖西嶼西南7海浬處，因只露出船首，其他沈於水面下，被途經的海釣船發現通報。澎湖海巡隊派出10087巡防艇趕往，確認翻覆船隻下方並無人員等後，為不影響航安，花了6個小時拖帶回隊部旁觀音廟前碼頭，並在昨天傍晚找來吊車和拖板車，在潛水伕協助下，耗時2個多小時摸黑進行下，才將船隻吊離水面。

船隻除右舷有碰撞痕跡外，並無破洞。由於裝有4個舷外引擎，馬力高達1200至1500匹，航速可達60節，即時速逾100公里，成走私利器，才被香港黑話暱稱「大飛」。卻也因馬力極大，致使快艇失控機率亦高，研判這台就是因此翻覆。

主要都活動於香港跟廣東間等大陸沿海一帶，去年五月底馬祖高登島附近就連續出現4艘大飛現蹤，經海巡派出實力相當的35噸「白金剛」驅離，其中一艘更在閩江口遭大陸海警查扣，才發現竟是因為上海因疫情封城缺乏肉品，大陸私梟利用快艇「南肉北運」。

因此有海巡人員私下研判，從大飛纜繩原切面平整來看，這大飛可能在中線附近幹壞事，不明原因進水，在怕它瞬間沈了的狀況下，加上也難拖帶而切斷纜繩放棄，因此招領應該也沒私梟敢明目張膽來領。

根據大陸和香港新聞，「大飛」規格主要由快艇或大型摩托艇非法改裝而成，可說是水上保時捷，部份「大飛」大飛造價一般都超過人民幣一百萬，但主要是它的發動機貴，一個發動機一般就價值20萬人民幣，空船殼只需要十幾萬人民幣。不過，走私凍品夜賺十幾萬人民幣，幾趟就賺回來了。