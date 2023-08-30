據美國之音報導，元宇宙(Meta)公司當的時間(8月29日)宣佈清除了數以千計的臉書(Facebook)帳號，這些帳號是廣為擴散的中國網路垃圾行動的一部分，該行動試圖以隱秘方式助力中國並批評西方。

報導稱，這種行動已被稱為「垃圾偽裝」(Spamouflage)，這是英語「垃圾郵件或帖文」(spam)和「偽裝」(camouflage)的合寫。據Meta一份有關網路威脅的報告說，這種「垃圾偽裝」行動活躍於50多個平台和論壇，包括臉書、Instagram、TikTok(抖音海外版)、YouTube和前身為推特(Twitter)的X。

Meta全球威脅情報事務組長本·尼莫(Ben Nimmo)說：「我們評估，這是我們在今天所知的世界上最大型——雖然不成功——和最多產的秘密影響力行動。」「我們得以把『垃圾偽裝』與跟中國執法部門有關聯的個人聯繫在一起。」

Meta廢除了7700多個臉書帳號以及15個Instagram帳號，該公司說，這是在這家技術巨頭的平台所採取的歷來最大規模的移除行動。尼莫說：「我們首次得以把這些集群綁定在一起，確認他們都屬於同一個行動。」

Meta的報告說，這個影響力行動網路的典型做法是張貼贊揚中國及其新疆地區的內容，還張貼批評美國、西方外交政策以及包括記者和研究人員在內的中國政府批評者的內容。該行動源自中國，其針對目標包括台灣、美國、澳洲、英國、日本和全球中文受眾。

報導稱，這些被發現的臉書或Instagram頁面是「大型和多產的秘密影響力行動」的一部分，它們被刪除是因為違反了Meta禁止在其平台進行有協調的欺騙活動的規定。Meta的團隊說，這個網路似乎沒有贏得多少網友互動，使用者評論往往會指出其虛假的宣稱。

據Meta說，假帳號集群是從中國不同地方經管的，活動節奏強烈暗示，這些團伙是在一處辦公室工作，有日常作息安排。

「分身」行動

尼莫說，在中國使用的一些手法與2019年被曝光的一個俄羅斯網上欺騙行動的手法類似，這似乎顯示，這些行動也許在相互學習。Meta有關威脅的報告還對被稱為「分身」(Doppelganger)的俄羅斯影響力行動進行了分析。Meta的安全團隊一年前首次打破了該行動。

Meta的安全政策負責人納撒尼爾·格萊歇爾(Nathaniel Gleicher)說，該行動的核心是模仿歐洲主流新聞媒體的網站，張貼有關俄羅斯對烏克蘭戰爭的虛假報導，然後試圖在網路將其擴散。捲入該影響力行動的公司最近被歐洲聯盟制裁。

Meta指出，總的來說，德國、法國和烏克蘭仍然是被針對最多的國家，但是該行動也把美國和以色列加入其針對目標的名單之中。其方式是假冒主要新聞媒體的域名，包括《華盛頓郵報》(The Washington Post)和福克斯新聞(Fox News)。

「分身」行動的意圖是削弱對烏克蘭的支持。格萊歇爾描述說，這是Meta2017年以來所見到的來自俄羅斯的最大規模、最咄咄逼人而堅持不懈的影響力行動。